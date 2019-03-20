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20 Березень 2019, Київ 13:29
Новини | Політика

Аваков через дії Ляшка пропонує проводити закриті засідання уряду

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував на час передвиборної кампанії проводити засідання уряду в закритому режимі. Про це він сказав 20 березня після спроби кандидата в президенти України Олега Ляшка разом з однопартійцями перервати засідання Кабінету міністрів.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман припустив, що засідання можна робити закритими, якщо на них будуть приходити групи депутатів.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко разом з депутатами Верховної Ради зі своєї фракції 20 березня прийшов на засідання уряду і вимагав не продовжувати контракт із кервництвом Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Перед тим Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження контракту з правлінням Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та його головою Андрієм Коболєвим.

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