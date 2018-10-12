Восьмиразовий олімпійський чемпіон Болт забив перші голи в професійному футболі

Восьмиразовий олімпійський чемпіон з бігу Усейн Болт забив перші голи в професійному футболі.

32-річному Болту вдалося відзначитися дублем за команду «Сентрал Кост Маринерс», яка виступає у вищому дивізіоні чемпіонату Австралії, у товариському матчі проти «Макартур Саут Вест Юнайтед». Гра закінчилася з рахунком 4:0 на користь «Сентрал Кост».

Ямайський спринтер Усейн Болт завершив легкоатлетичну кар’єру в серпні 2017 року. Через 12 місяців він долучився до «Сентрал Кост» на «невизначений тренувальний період».

Сезон у чемпіонаті Австралії розпочнеться 19 жовтня. Наразі «Сентрал Кост» не запропонувала Болту контракт.