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06 Листопад 2018, Київ 10:08
Новини | Події

У Запорізькій області суд засудив бойовика «ДНР» до трьох років ув’язнення

Зловмисника затримали минулого року

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Токмацький районний суд Запорізької області засудив до трьох років ув’язнення бойовика угрупування «ДНР», яке в Україні визнано терористичним. Про це 5 листопада повідомили у Службі безпеки України.

«Оперативники спецслужби встановили, що двадцятидворічний уродженець Донецької області у червні 2014 року вступив до лав незаконних збройних формувань, де брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції, зокрема в терористичному угрупованні «Оплот», – ідеться у повідомленні.

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Бойовика затримали у січні 2017 року у Сумській області, де він відвідував родичів.

«Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину передбаченого частиною 2 статті 260 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі», – зазначили у спецслужбі.

Вирок набрав законної сили.

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