Кореспондентка Радіо Свобода Роксолана Бичай стала лауреаткою медійної нагороди серед молоді

У п’ятницю, 10 листопада, стали відомі переможці премії для медіамейкерів-початківців «25 до 25: молоді та зухвалі», повідомляє неприбуткова організація The Media Development Foundation у фейсбуці.

Згідно з повідомленням, усього відзначено 25 українських медійників, у тому числі кореспондентку Радіо Свобода Роксолану Бичай.

Повний список лауреатів ТУТ.

Премію започаткували для того, щоб «підсвітити діяльність медіамейкерів-початківців та підтримати їх на початку карʼєри», кажуть організатори.

«Премія сприяє включенню номінантів в українську медіаспільноту, а також взаємодії та обміну досвідом між молодими медіамейкерами. Завдяки премії початківці бачать, що їхню роботу цінують та заохочують розвиватися в медіасфері. А медіаспільнота – що молоді журналісти впливають матеріалами і своєю діяльністю на перебіг подій в країні. Цьогоріч MDF отримав 144 заявки», – йдеться в повідомленні.

Роксолана Бичай долучилася до команди Радіо Свобода у лютому 2022 року. До цього шість років працювала на «Суспільному». Готує матеріали і репортажі суспільної та політичної тематики. З початку повномасштабного вторгнення РФ присвячує значну увагу перебігу війни, розповідає історії постраждалих.