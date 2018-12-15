Парламентське видання оприлюднило закон про держбюджет-2019

Офіційне парламентське видання «Голос України» 15 грудня опублікувало ухвалений Верховною Радою закон № 2629-VIII про бюджет на 2019 рік. Закон набере чинності 1 січня 2019 року.

Президент України Петро Порошенко 7 грудня підписав закон «Про державний бюджет України на 2019 рік».

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав цей документ 5 грудня.

О 6:01 23 листопада Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №9000 «Про Державний бюджет України на 2019 рік». Доходи держбюджету на 2019 рік передбачені в розмірі 1 трильйон 2 мільярди 131 мільйон гривень. Видатки передбачені в сумі 1 трильйон 112 мільярдів 130 мільйонів гривень. Граничний обсяг дефіциту держбюджету-2019 визначено в сумі 89 мільярді 989 мільйонів гривень.