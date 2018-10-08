В Канаді стався вибух на нафтопереробному заводі

В канадському місті Сент-Джон стався вибух і масштабна пожежа на нафтопереробному заводі Irving Oil, повідомляє прес-служба компанії.

В Irving Oil уточнили, що всі працівники заводу залишили охоплену полум’ям територію. Кільком з них надали медичну допомогу, однак загрози їхньому життю немає.

«Оскільки це активна ситуація, ми будемо надавати додаткову інформацію, як тільки вона стане доступною», – запевнили в компанії.

Причини вибуху наразі невідомі.

Місцевим мешканцям рекомендували уникати місця інциденту, однак евакуацію влада не проводила, повідомляє телеканал CBC.