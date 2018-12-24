Двоє чоловіків були вбиті пострілами в потилицю у «тюрмі для геїв» у Чечні – ЗМІ

Уродженці Чечні, що перебували у так званій «секретній в’язниці для геїв» на території цього регіону Росії, були вбиті 30 березня 2017 року пострілами в потилицю з близької відстані, свідчать документи російського Слідчого комітету, на які посилається «Новая газета».

За поширеним 24 грудня документом, Шото-Шаміль Акаєв і Аюб Ібрагімов, були застрелені через кілька тижнів після того, як зникли.

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Влада Чечні заявляла, що чоловіків убили, коли вони намагалися втекти.

Перевірку Слідчий комітет проводив за заявою громадянина Росії, жителя Пермського краю Максима Лапунова, який проживав у Чечні протягом двох років. У жовтні 2017 року він був затриманий місцевою поліцією і доставлений в Управління карного розшуку МВС Чечні, де, за його словами, його незаконно утримували в підвалі два тижні, піддаючи побиттям через гомосексуальну орієнтацію. Від Лапунова вимагали в тому числі видати чеченців, з якими він вступав у близькі стосунки. Він зумів вибратися з в’язниці завдяки допомозі родичів.

У заяві на ім’я голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна Лапунов дав докладні описи місця свого ув’язнення, а також співробітників поліції, які були присутні там. За його словами, одночасно з ним у підвалі перебували десятки затриманих. Він також вказав, що бачив у в’язниці Акаєва й Ібрагімова. За заявою Лапунова, їх тримали в ній більше ніж 40 діб, намагаючись вибити зізнання в причетності до вбивства.

У результаті слідчі встановили, що Акаєв й Ібрагімов зникли 6 лютого 2017 року і були вбиті через півтора місяці. Однак відмовилися порушувати кримінальну справу в зв’язку з тим, що «обставини, викладені в заяві Лапунова, що стосуються його незаконного затримання, не отримали об’єктивного підтвердження».

Минулого тижня в ОБСЄ була представлена доповідь про порушення прав людини в Чечні. У ній проаналізовані повідомлення про злочини на території регіону з 1 січня 2017 року по 31 січня 2018 року. Одним з основних епізодів доповіді стала кампанія проти чеченських геїв. У ході двох хвиль їх переслідування були затримані сотні людей. Пік цих затримань припав на кінець лютого — початок березня 2017 року.

Автори звіту вказували на неадекватну реакцію російської влади і її повне небажання розслідувати ці злочини.