Голова уряду Данії подала у відставку після перемоги на виборах

Голова уряду Данії Метте Фредеріксен 2 листопада оголосила про свою відставку. Це сталося після дострокових парламентських виборів, на яких її лівоцентристський блок переміг.

Відставка Фредеріксен, яку має затвердити королева Данії Марґрете, багато в чому технічна: Фредеріксен уже заявила, що залишиться в політиці і має намір сформувати ширшу політичну коаліцію, яка б включала і правоцентристські партії. Коментатори зазначають, що Фредеріксен подала у відставку лише як голова попереднього уряду, щоб створити новий, уже з додатковими учасниками.

Парламентські вибори відбулися в Данії 1 листопада, на сім місяців раніше від визначеного терміну. Це було зроблено через критику данцями дій уряду під час пандемії COVID-19 та нинішньої інфляційної кризи.

Зі 179 місць у парламенті владний лівоцентристський блок отримав 87. Таким чином, він залишає за собою парламентську більшість, враховуючи підтримку заморських територій Данії (Фарерських островів і Гренландії), які вже проголосували на його користь, але ще не завершили підрахунок голосів.

Метте Фредеріксен назвала це «найкращим результатом за 20 років». Соціал-демократична партія стала лідером, здобувши 27,5% голосів виборців.

Для формування ширшої коаліції Фредеріксен найімовірніше доведеться вести переговори з партією поміркованих, яку очолює колишній премʼєр-міністр країни Ларс Локке Расмуссен, а також із Соціалістичною народною партією, Альянсом червоних та зелених і Соціал-ліберальною партією, які підтримували голову уряду і раніше.