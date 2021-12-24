Головне на ранок: дата переговорів США з Росією не визначена, озвучено термін для жінок, щоб стати на військовий облік

Білий дім повідомив, що дата і місце переговорів із Росією наразі остаточно не визначені, в Україні не вщухає дискусія про військовий облік жінок, ситуація з новорічною ялинкою на головному вокзалі у Києві прояснилася.

Білий дім: дата і місце переговорів із Росією ще не визначені

Дата і місце переговорів із Росією наразі остаточно не визначені, повідомила на брифінгу 23 грудня речниця Білого дому Джен Псакі. Так вона прокоментувала слова російського президента Володимира Путіна, який заявив, що переговори заплановані на початок січня в Женеві.

«На даний момент остаточної домовленості щодо місця і часу немає… Ми працюємо над дипломатичними переговорами. Були пропозиції з боку росіян – із деякими ми б погодилися, з деякими ми б точно не погодилися… І ми працюємо над тим, щоб остаточно визначити, як це буде виглядати. Ми також згодні, що дипломатичні розмови – це правильний шлях вперед», – сказала речниця.

При цьому вона нагадала: США раніше заявляли, що очікують переговорів на початку січня.

Псакі також відкинула заяви Путіна про агресивні наміри США і України.

«Факти ясно вказують на те, що єдиною агресією на кордоні Росії й України є військове нарощування з боку росіян і войовнича риторика з боку лідера Росії», – сказала вона.

23 грудня під час пресконференції президент Росії Володимир Путін заявив, що переговори зі США плануються на початок січня в Женеві.

«У цілому ми бачимо поки позитивну реакцію, і американські партнери кажуть, що вони готові до початку цієї дискусії, цих переговорів на початку року в Женеві. Представники з обох сторін призначені. Сподіваюся, що розвиток ситуації піде по цьому шляху», – сказав Путін.

Він вкотре заперечив агресивні наміри Росії і звинуватив у таких намірах США й Україну, вимагаючи дати Москві «гарантії безпеки».

Останніми тижнями Сполучені Штати, НАТО і Київ висловлювали занепокоєння через накопичення близько 100 тисяч російських військовослужбовців поблизу кордону України.

Офіційні особи США стверджують, що Москва може планувати військовий наступ. Кремль це заперечує.

Нове військове нарощування стало тлом для Путіна, який хоче, щоб США та НАТО надали Росії широкі «гарантії безпеки» і не допустили розширення Альянсу на Схід, зокрема і щодо України.

Кремль і адміністрація США заявили, що планують провести двосторонні переговори з питань безпеки наступного місяця.

Росія продовжує стягувати війська до кордонів України на тлі підготовки до переговорів зі США – Bloomberg

Росія продовжує нарощувати сили поруч із Україною у той час, як готується до переговорів зі США з питань безпеки, повідомило 23 грудня агентство Bloomberg із посиланням на супутникові знімки, вивчені оборонно-розвідувальною компанією Janes.

За даними Janes, від листопада до кордону України перемістили танки, артилерійське озброєння і системи протиповітряної оборони. Як зазначає агентство, незважаючи на обмежену кількість військ на кордоні, Росія зможе швидко «зміцнити ці сили», відправивши великі формування на поїздах і літаках.

Як стверджують українські військові, Москва сконцентрувала вже 122 тисячі військовослужбовців за 200 кілометрів від кордонів з Україною.

США та їхні європейські союзники попередили Росію про серйозні наслідки, якщо вона нападе на Україну. Кремль заперечує, що планує вторгнення.

У Міноборони повідомили, скільки є часу у жінок, щоб стати на військовий облік

У Міністерстві оборони пояснили, коли і яким чином мають стати на військовий облік військовозобовʼязані українські жінки. Про це повідомив начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Валерій Куценко.

За його словами, впродовж 2022 року жінка, професія якої передбачає включення до числа військовозобовʼязаних, пише заяву до місцевого військкомату, надає копії та оригінал паспорта, ідентифікаційного коду, свідоцтв про одруження, народження дітей і закінчення навчання, довідки з роботи. Після цього військкомат вивчає документи, зокрема, довідку з місця роботи щодо того, чи входить професія до відповідного переліку. Після цього комісія ухвалює рішення, чи ставити жінку на військовий облік, і направляє її на медкомісію за місцем проживання.

Військовий обовʼязок стосується жінок віком від 18 до 60 років. Зараз на обліку вже є понад 10 тисяч жінок.

11 жовтня Міністерство оборони видало наказ №313, який перелічує понад 100 професій, споріднених із відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобовʼязує жінок цих професій стати на облік військовозобовʼязаних. Документ набрав чинності 17 грудня.

МОЗ: 42,8% дорослого населення України повністю щеплені від COVID-19

В Україні 46,8% дорослого населення отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, 42,8% – пройшли повний курс вакцинації, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я вранці 24 грудня.

За добу 23 грудня в Україні вакциновані 113 882 людини.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали понад 14,5 мільйонів людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – більше ніж 13,2 мільйона, додаткову дозу отримали 1 389 людей.

Укрзалізниця: ялинка на залізничному вокзалі Києва коштує не 5 млн грн, а 600 тис. грн

«Укрзалізниця» повідомила, що ялинка на Центральному залізничному вокзалі в Києві, про відсутність якої напередодні заявила прокуратура, знайшлася, а вартість її складає не п’ять мільйонів гривень, як заявляло слідство, а 600 тисяч гривень.

«Сьогодні (23 грудня – ред.) навіть військова контррозвідка шукала головну залізничну ялинку, а ми її знайшли. Тобто зрада скасовується. Тож можете бути спокійними, її зараз монтує компанія-партнер, яка була визначена через Prozorro. Скасуємо ще одну зраду: коштує ялинка не 5 млн грн, а 600 тис. грн», – повідомили в УЗ.

За повідомленням, на Південному вокзалі ялинку встановили ще минулого тижня, ялинка на Центральному вокзалі «точно засяє 24 грудня, напередодні Різдва».

23 грудня пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що Солом’янська окружна прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів АТ «Укрзалізниця» при укладанні договорів на встановлення і прикрашання новорічної ялинки у приміщенні Центрального залізничного вокзалу

У прокуратурі додали, що кінцевий термін виконання робіт зі встановлення новорічної ялинки був призначений не пізніше ніж на 17 грудня. Однак 22 грудня під час проведення огляду в приміщенні Центрального залізничного вокзалу прокуратура встановила «відсутність новорічної ялинки».