Денісова заявила, що Москальковій можуть повторно заборонити в’їзд в Україну

Уповноваженій з прав людини Росії Тетяні Москальковій можуть повторно заборонити в’їзд в Україну через відвідини окупованої Росією Керчі. Про це повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Попередню заборону з Москалькової зняли, щоб вона могла відвідати ув’язнених в Україні росіян. Тоді ж Денисова побувала в Росії.

«Порушення законодавства України Омбудсманом РФ може спричинити новий заборону в'їзду її в Україну і поставлю під загрозу взаємні відвідування», – зазначила омбудсмен.

17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі сталися вибух і стрілянина. За версією Слідчого комітету Росії, напад на коледж вчинив студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки». Прокуратура Автономної Республіки Крим кваліфікує як терористичний акт вибух у політехнічному коледжі в Керчі.