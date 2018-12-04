Денисова розповіла про стан здоров’я захоплених Росією українських моряків

Уповноважений з прав людини України Людмила Денисова поспілкувалася з російською колегою Тетяною Москальковою щодо стану українських моряків, захоплених Росією.

Як розповіла Москалькова, військових відвідала московський омбусмен Тетяна Потяєва.

«За її (Потяєвої, – ред.) словами, вони отримують необхідне лікування, медикаменти, їм надано теплий одяг та взуття. Двоє з них вже виходять на прогулянки. Вони мають легкі ураження рук, у одного з них – пошкоджене сухожилля. Але, за її словами, це не призведе до ускладнень. У третього полоненого поранення обох ніг. Йому надано засоби пересування – милиці, і його камера обладнана зручностями для пересування. В цілому, за словами Тетяни Потяєвої, наші військові виглядають нормально», – розповіла Денисова.

Москалькова запевнила Денисову, що моряків може відвідати український консул, однак за інформацією самого консула, до цього часу офіційного дозволу на відвідування від російської влади він ще не отримав.

Російський адвокат Микола Полозов, який захищає одного з захоплених військових, розповів у інтерв’ю Радіо Свобода, що до них не пускають ні консулів, ні адвокатів.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.