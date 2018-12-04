Новий депутат склав присягу у Верховній Раді

Обраний за списком партії «Блок Петра Порошенка» Володимир Куренной склав присягу народного депутата.

На засіданні Верховної Ради 4 грудня він зачитав текст присяги, що є вимогою Конституції перед вступом депутата на посаду.

Спікер Андрій Парубій уточнив, що 29 листопада Центральна виборча комісія зареєструвала Куренного замість Ірини Фріз, яка стала міністром у справах ветеранів.

51-річний Куренной уже був народним депутатом п’ятого та сьомого скликань. З квітня 2015 року був керівником департаменту місцевого самоврядування та децентралізації Адміністрації президента України.