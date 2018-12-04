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04 Грудень 2018, Київ 13:28
Новини | Політика

Новий депутат склав присягу у Верховній Раді

29 листопада Центральна виборча комісія зареєструвала Володимира Куренного замість Ірини Фріз, яка стала міністром у справах ветеранів

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Обраний за списком партії «Блок Петра Порошенка» Володимир Куренной склав присягу народного депутата.

На засіданні Верховної Ради 4 грудня він зачитав текст присяги, що є вимогою Конституції перед вступом депутата на посаду.

Спікер Андрій Парубій уточнив, що 29 листопада Центральна виборча комісія зареєструвала Куренного замість Ірини Фріз, яка стала міністром у справах ветеранів.

51-річний Куренной уже був народним депутатом п’ятого та сьомого скликань. З квітня 2015 року був керівником департаменту місцевого самоврядування та децентралізації Адміністрації президента України.

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