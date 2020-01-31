Держдеп США радить своїм громадянам не літати до Китаю через коронавірус

Державний департамент Сполучених Штатів радить своїм громадянам утриматися від мандрівок до Китаю після того, як Всесвітня організація охорони здоров’я визнала ситуацію надзвичайною. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту 30 січня.
Заява містить пораду американцям «не їздити до Китаю через новий коронавірус, вперше ідентифікований в Ухані, Китай».
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Також урядовці радять американцям, які перебувають у Китаї, «розглянути можливість виїзду відти комерційними рейсами». За даними Державного департаменту, увесь не ключовий урядовий персонал відклав польоти до Китаю через спалах нового захворювання.
«Мандрівникам варто бути готовими до запровадження обмежень на пересування без попередження заздалегідь. Комерційні перевізники скоротили або відклали рейси до та з Китаю», – йдеться в заяві.
Станом на зараз китайська влада виявила 9 692 підтверджені випадки захворювання, з них 213 – летальні.
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30 січня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією глобального масштабу.
Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.
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