ГПУ передала до суду провадження щодо Добкіна – речниця

Генеральна прокуратура України передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо народного депутата від «Опозиційного блоку», екс-мера Харкова Михайла Добкіна, повідомила речниця генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.

За даними слідства, у жовтні – грудні 2008 року посадові особи Харківської міської ради «вступили у попередню змову й, діючи в інтересах осіб, які нібито потребували поліпшення житлових умов, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом шахрайських дій усунули перешкоди останнім у заволодінні правом на землю, що спричинило тяжкі наслідки».

Сарган зазначила, що мова йде про розкрадання понад 75 гектарів землі вартістю понад 240 мільйонів гривень.

Фігурантами у цій справі також є колишній заступник Добкіна – директор департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міськради та головний архітектор Харкова, екс-начальник управління земельних відносин Харківської міськради, представники обслуговуючого кооперативу та споживчого товариства.

Дії посадовців кваліфікують як шахрайство та зловживання владою або службовим становищем.

У липні 2017 року Верховна Рада задовольнила подання генпрокурора щодо позбавлення недоторканності народного депутата Михайла Добкіна, давши згоду на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт.

Після цього суд обрав для Михайла Добкіна запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з можливістю внести заставу в розмірі 50 мільйонів гривень. В «Опозиційному блоці» 19 липня заявили про внесення 50 мільйонів гривень застави за свого однопартійця.

Михайло Добкін від 2006 до 2010 року обіймав посаду міського голови Харкова, а від 2010 по 2014 рік очолював Харківську облдержадміністрацію.