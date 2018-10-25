До Дніпра гелікоптером доставили важкопораненого бійця

До Дніпра 24 жовтня з фронту військовим гелікоптером доставили важкопораненого українського військового. Про це повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа

«24 жовтня о 20.47 військовим вертольотом евакуйований у Дніпро важкопоранений захисник, дихання підтримував апарат штучної вентиляції легень», – зазначила Губа.

Під час польоту за станом пораненого слідкували фахівці з дніпровського військового госпіталю.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.