На Донбасі поранено українського військового – Міноборони

З початку доби, станом на 12:00 3 листопада бойовики чотири рази обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, один військовий отримав поранення. Про це повідомили у міністерстві оборони України.

«З опівночі з боку окупованого села Саханка ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Широкиного. Також зі стрілецької зброї окупанти вели обстріли в районі Золотого-4, гранатометів – поблизу Водяного, з озброєння БМП – в районі населених пунктыв Первомайське. Захисники України декілька разів зі стрілецької зброї адекватно примушували ворога до дотримання режиму тиші», – зазначили у міністерстві.

Пораненому бійцю ЗСУ надають допомогу у військовому мобільному госпіталі.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.