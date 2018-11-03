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03 Листопад 2018, Київ 15:27
Новини | Події

На Донбасі поранено українського військового – Міноборони

Одного військового поранено під час бойових дій 3 листопада

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З початку доби, станом на 12:00 3 листопада бойовики чотири рази обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, один військовий отримав поранення. Про це повідомили у міністерстві оборони України.

«З опівночі з боку окупованого села Саханка ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Широкиного. Також зі стрілецької зброї окупанти вели обстріли в районі Золотого-4, гранатометів – поблизу Водяного, з озброєння БМП – в районі населених пунктыв Первомайське. Захисники України декілька разів зі стрілецької зброї адекватно примушували ворога до дотримання режиму тиші», – зазначили у міністерстві.

Пораненому бійцю ЗСУ надають допомогу у військовому мобільному госпіталі.

Війна на Донбасі: чого хоче Росія?
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Війна на Донбасі: чого хоче Росія?

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Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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