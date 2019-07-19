У зоні бойових дій минулої доби один військовий загинув, двоє поранені – ООС

У результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби один український військовослужбовець загинув і двоє були поранені, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

«18 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. З них 3 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, від початку поточної доби бойовики відкривали вогонь в бік позицій ЗСУ один раз – поблизу Широкина.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі села Пікузи, в угрупованні «ЛНР» стверджують, що українська сторона минулої доби тричі відкривала вогонь по захоплених бойовиками територіях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

З 21 липня на Донбасі має почати діяти новий режим припинення вогню. Втім перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську досі, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.