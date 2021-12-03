На Донбасі поранений український військовий – штаб ООС

Український військовий поранений на Донбасі 3 грудня внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний», – йдеться в повідомленні.

За даними, наведеними станом на 17:00, від початку доби з боку бойовиків зафіксували шість порушень режиму припинення вогню, три з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Обстріли зафіксували в напрямку Красногорівки, Кримського, Станиці Луганської, Зайцевого, Попасної, велися вони із протитанкової гармати МТ-12, з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, артилерії калібру 122 мм, озброєння БМП-1.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – заявили в пресцентрі ООС.

Підримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» даних про обстріли станом на вечір 3 грудня не наводять.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

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За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.