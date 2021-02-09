Штаб ООС: бойовики сім разів обстрілювали позиції ЗСУ 8 лютого, військові дали «адекватну відповідь»

Підтримувані Росією бойовики сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі минулої доби, 8 лютого, повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували неподалік населеного пункту Південне, у передмісті Авдіївки, неподалік Пісків та Водяного, що на Приазов’ї. За даними пресцентру ООС, бойовики вели обстріли з мінометів 120-го та 82-го калібрів, з автоматичного станкового гранатомета, з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

«На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни надавали адекватну відповідь», – йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 9 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню: поблизу Пісків підтримувані Росією бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. «Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає», – повідомили у пресцентрі ООС.

Підтримуване Росією угруповання «ДНР» про обстріли на ранок 9 лютого не повідомляє, угруповання «ЛНР» звинуватило ЗСУ в одному обстрілі своїх позицій вчора ввечері.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Тим не менше, українська сторона, попри всі ці порушення, заявляє, що перемир’я триває далі, бо, мовляв, щоб говорити про його зрив, потрібні принаймні два тижні бойових дій.

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні десять українських військовослужбовців, іще понад 35 були поранені.