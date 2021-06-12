Минула доба на Донбасі: 9 обстрілів, один військовий загинув

Підтримувані Росією бойовики минулої доби здійснили дев’ять обстрілів на Донбасі, внаслідок чого загинув один український військовий, повідомляє вранці 12 червня пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, обстріли зафіксували біля Водяного, що біля Донецька, в районі Новгородського, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, біля Опитного, Південного і Старогнатівки. Обстріли велися з мінометів 82-го калібру, з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів, зі станкових протитанкових гранатометів, додали військові.

За повідомленням, станом на 7 годину ранку 12 червня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню: поблизу Водяного, що на Приазов’ї, бойовики відкрили вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Про втрати серед українських військових через цей обстріл в пресцентрі ООС не повідомляють.

«Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню», – йдеться в повідомленні.

Підтримувані Росією бойовики звинувачують українські сили в обстрілах.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.