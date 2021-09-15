Минула доба на Донбасі: 4 порушення «тиші», один військовий поранений

Підтримувані Росією бойовики здійснили чотири порушення режиму припинення вогню протягом минулої доби, 14 вересня, на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Внаслідок обстрілів один український військовий був поранений, нагадують у штабі ООС. У нього – осколкове поранення, він у задовільному стані перебуває в лікарні, йдеться в повідомленні.

За даними пресцентру ООС, обстріли зафіксували біля Пісків, Нью-Йорка і Шумів, велися вони з автоматичних станкових гранатометів, зі станкових протитанкових гранатометів, із забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм і мінометів 120 калібру.

«На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм», – йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 15 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, заявили у штабі ООС.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» інформації про обстріли станом на ранок 15 вересня не наводять.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.