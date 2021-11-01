Минула доба на Донбасі: 14 порушень, один військовий травмований

Підтримувані Росією бойовики минулої доби здійснили 14 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, чотири з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

Один військовий був травмований внаслідок обстрілів. Він перебуває в лікарні, стан його здоров’я – задовільний, йдеться в повідомленні.

За даними військових, обстріли 31 жовтня зафіксували поблизу Луганського, Майорська, Новоолександрівки, Світлодарська, Мар’їнки, Шумів, Золотого-4, Новолуганського, Зайцевого, Новотошківського. Крім того, на Луганщині зафіксували проліт безпілотного літального апарату бойовиків, ймовірно, «Орлан-10», із перетином лінії зіткнення.

«На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли», – заявили в пресцентрі ООС.

Станом на 7:00 1 листопада порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, йдеться в повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.