Український військовий поранений на Донбасі – штаб ООС

На Донбасі 8 жовтня внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків поранений один український військовий, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Військового шпиталізували, стан його здоров’я – середньої важкості, йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 8 жовтня на Донбасі зафіксували два порушення режиму припинення вогню: позиції військових біля Золотого-4 бойовики обстріляли, використовуючи ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю, а біля Троїцького – вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

«Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння», – заявили у штабі ООС.

За повідомленням, минулої доби на Донбасі підтримувані Росією сили шість разів порушували режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Підтримувані Росією бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР» про обстріли станом на ранок 8 жовтня не повідомляють.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.