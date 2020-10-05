На Донбасі зафіксоване одне порушення режиму тиші з боку бойовиків – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 5 жовтня з боку російських гібридних сил зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Противник здійснив один постріл із підствольного гранатомета поблизу населеного пункту Новолуганське. Постріл був неприцільним, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках лінії розмежування спостерігається тиша», – ідеться в повідомленні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 5 жовтня ще не повідомляли.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.