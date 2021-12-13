Бойовики на Донбасі здійснили 4 обстріли за добу – пресслужба Обʼєднаних сил

Російські гібридні сили впродовж доби 12 грудня чотири рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє пресслужба Обʼєднаних сил.

«Поблизу населеного пункту Талаківка ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів. У напрямку Кримського окупанти здійснили обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. У районі Попасної та Катеринівки, що на Луганщині, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – ідеться в ранковому зведенні.

У пресслужбі також повідомляють, що внаслідок підриву на вибуховому пристрої противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав мінно-вибухову травму. «Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості», – вказано в повідомленні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 12 грудня не повідомляли.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.