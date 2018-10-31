Внаслідок бойових дій 31 жовтня поранені двоє українських військових – штаб

Упродовж поточної доби, 31 жовтня, бойовики на сході України 13 разів обстріляли позиції українських військових, двоє бійців ЗСУ отримали поранення. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Ворог вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу вогневу активність ворога зафіксовано поблизу Водяного на Приазов’ї та Золотого, що на Луганщині. Біля останнього, окрім вищеперерахованого арсеналу, окупаційні війська застосували міномети калібру 82 міліметри», – ідеться у повідомленні.

Бойовики вели обстріли в районах населених пунктів Новоселівка Друга, Авдіївка, Піски, Новомихайлівка, Старогнатівка, Павлопіль та Лебединське.

«Командири підрозділів, що обороняються, вживали рішучих заходів щодо придушення ворожого вогню», – зазначили у штабі.

В угрупованні «ЛНР» та «ДНР» ще не інформували про бойові дії 30 жовтня.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.