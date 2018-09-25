На Донбасі поранені троє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі вдень 25 вересня зазнали поранень троє українських військових, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, вони не застосовували.

Як ідеться в повідомленні, обстріли українських позицій зафіксовані в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Зайцеве, Піски, Гнутове та Лебединське.

В угрупованні «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 25 вересня. В угрупованні «ДНР» заявляють, що українські військові зранку 25 вересня обстріляли західні околиці Донецька.

Читайте також: Курт Волкер: більшість російських військових на Донбасі – контрактники​

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.