Бойовики на Донбасі стріляли 8 разів, втрат немає – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що вдень 27 вересня підтримувані Росією бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, вони не застосовували. За цими даними, гібридні сили здійснювали обстріли позицій українських військових у районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Троїцьке, Новотроїцьке, Гнутове та Водяне.

Втрат серед українських військових немає, вказує штаб.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що 27 вересня «в результаті ранкового обстрілу села Комінтернове (офіційна українська назва – Пікузи, це на півдні Донецької області – ред.) з боку ЗСУ поранений» один бойовик.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 27 вересня.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.