Українські військові не постраждали минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Внаслідок бойових дій у зоні збройного конфлікту на сході України жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, підтримувані Росією бойовики сім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, при цьому озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, не зафіксовано.

Як ідеться в ранковому зведенні штабу ООС, під обстрілом опинилися позиції українських військових поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Вільний, Луганське Тарамчук та Водяне.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» традиційно звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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