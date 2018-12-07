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07 Грудень 2018, Київ 08:37
Новини | Події

Один військовий поранений минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 6 грудня 2018 року (дані Міноборони України)

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Один український військовий поранений протягом минулої доби, 6 грудня, на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Про те, в якому стані перебуває поранений, не інформують.

Згідно з повідомленням, підтримувані Росією бойовики впродовж минулої доби шість разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, зокрема – і з озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

«Ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами», – йдеться в ранковому повідомленні прес-центру ООС.

За даними військових, обстрілів зазнали їхні позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Мар’їнка, Чермалик, Водяне і Лебединське.

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Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» традиційно звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

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Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну. Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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