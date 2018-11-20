За минулу добу на Донбасі поранено трьох українських військових – штаб

За минулу добу на сході України бойовики 21 раз обстріляли позиції українських військових, дев’ять разів – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Троє бійців ЗСУ отримали поранення, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Жолобок, Новотошківське, Вільний, Луганське, Травневе, Авдіївка, Піски, Опитне, Степне, Березове, Новомихайлівка, Красногорівка, Новотроїцьке, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Гнутове. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об’єднаних сил в районі населеного пункту Новотошківське противник обстріляв з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Кримського, Луганського і Водяного – вів вогонь з мінометів калібру 82 міліметри. По захисниках же Чермалика та хутора Вільного російські окупанти застосовували міномети обох калібрів», – ідеться у повідомленні.

За даними української розвідки, минулої доби було знищено трьох бойовиків, ще шестеро отримали поранення.

Збройне угрупування «ДНР» повідомляє про п’ять обстрілів з боку ЗСУ за 19 листопада, у «ЛНР» зведених даних за минулу добу не наводять.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!