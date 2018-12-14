Минулої доби на Донбасі загинули двоє українських військових – штаб

Упродовж минулої доби, 13 грудня, бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню, двоє українських військових загинули. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм по позиціях Об’єднаних сил неподалік хутору Вільний, що на Попаснянському напрямку та в районі населених пунктів Водяне, Гнутове на Маріупольському напрямку. Також, російські окупанти вели вогонь з БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Кримське – на Луганському напрямку, в районі населеного пункту Новгородське, що на Горлівському напрямку, по населених пунктах Мар’їнка, Красногорівка, Авдіївка, Невельське – на Донецькому напрямку та позицій українських військових в районі населених пунктів Широкине та Водяне на Маріупольськом напрямку», – ідеться у повідомленні.

За даними української розвідки, 13 грудня військові знищили трьох бойовиків, ще чотирьох поранено.

«Протягом поточної доби ворог двічі відкривав вогонь по позиціях українських військових в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не має», – повідомили у штабі.

В угрупуванні «ЛНР» заявили, що українські військові три рази порушували режим тиші, у аналогічному угрупуванні «ДНР» звіт про хід бойових дій не публікували.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.