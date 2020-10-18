ДСНС: внаслідок негоди знеструмлено 43 населених пункти

17-18 жовтня внаслідок негоди було знеструмлено 43 населених пункти у трьох областях. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Найбільше, 30 населених пунктів, залишилися без світла у Чернігівській області, 10 – у Донецькій, три – у Кіровоградській.

«На території Кіровоградської, Миколаївської та Київської областей, внаслідок несприятливих погодних умов пошкоджено дахи понад 140 будівель, повалено близько 110 дерев та підтоплено 11 дворогосподарств. До лікувальних закладів м. Кропивницький звернулося три особи, з яких дві особи з незначними травмами госпіталізовано», – мовиться у повідомленні.

До ліквідації наслідків негоди залучили понад 130 людей та 51 одиницю техніки, з них від ДСНС – 80 співробітників та 25 одиниць техніки.