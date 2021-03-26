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26 березня 2021, Київ 21:28
Новини | Міжнародні

МЗС: українців немає серед постраждалих у зіткненні поїздів у Єгипті

Внаслідок зіткнення двох потягів на північ від міста Сохаг щонайменше 33 людини загинули, ще 66 зазнали поранень

За інформацією єгипетської влади, громадян України немає серед постраждалих внаслідок зіткнення пасажирських потягів у провінції Сохаг. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України.

Внаслідок зіткнення двох потягів на північ від міста Сохаг щонайменше 33 людини загинули, ще 66 зазнали поранень.

Поїзди зійшли з рейок, два вагони зруйновані, ще один перекинувся.

Єгипетські залізничні мережі є одними з найстаріших і найбільших у регіоні, тому такі інциденти відбуваються досить часто.

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