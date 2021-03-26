МЗС: українців немає серед постраждалих у зіткненні поїздів у Єгипті

За інформацією єгипетської влади, громадян України немає серед постраждалих внаслідок зіткнення пасажирських потягів у провінції Сохаг. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України.

Внаслідок зіткнення двох потягів на північ від міста Сохаг щонайменше 33 людини загинули, ще 66 зазнали поранень.

Поїзди зійшли з рейок, два вагони зруйновані, ще один перекинувся.

Єгипетські залізничні мережі є одними з найстаріших і найбільших у регіоні, тому такі інциденти відбуваються досить часто.