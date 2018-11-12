В Єгипті археологи виявили рідкісні мумії жуків скарабеїв

Археологи виявили в Єгипті десятки муміфікованих кішок, а також рідкісні мумії жуків скарабеїв. Як повідомляє The Guardian, знахідка, вік якої може досягати шести тисяч років, розташовується в некрополі Саккара під Каїром.

«Муміфіковані жуки – це щось справді унікальне», – заявив генеральний секретар Вищої ради у справах старожитностей Єгипту Мустафа Вазірі.

Скарабеї були у двох кам’яних коробах, схожих на невеликі саркофаги. В одному з них жуки були викладені в кілька шарів. В іншому – були два великих скарабеї, загорнуті в тканину. Древні єгиптяни вважали цих комах священними.

Разом із тваринами і комахами у гробниці знайшли позолочені статуї кішок і бронзову статую давньоєгипетської богині кішок Бастет. Команда археологів також виявила у похованні дерев’яні саркофаги з муміями кобри і крокодила, а також амулети, інструменти для письма і кошики для папірусу

За словами Вазірі, поховання поки що вивчене не повністю, тому в майбутньому можна очікувати схожих відкриттів.

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