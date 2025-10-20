Рада ЄС схвалила відмову від російського газу до 2028 року

Рада Євросоюзу 20 жовтня схвалила ініціативу про поетапну відмову від російського газу. Якщо документ схвалить Європарламент, ЄС повністю відмовиться від постачання газу з Росії до 1 січня 2028 року.

Заборона стосується як трубопровідного, так і зрідженого газу. Вона набуде чинності вже з 1 січня 2026 року, проте для чинних контрактів запроваджується перехідний період, упродовж якого російський газ ще можна буде постачати до Європи. Перехідний період для короткострокових контрактів діятиме до 17 червня 2026 року, а для довгострокових закінчиться 1 січня 2028 року.

Заборона може бути припинена в особливих обставинах, якщо постачання газу до ЄС з інших джерел опиниться під загрозою.

Угорщина та Словаччина виступали проти повної заборони, однак для ухвалення рішення достатньо було кваліфікованої більшості країн-членів ЄС, одностайності не потрібно.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Євросоюз значно скоротив залежність від російського газу. Більшість країн ЄС наразі вже відмовилися від імпорту російського газу. Кілька країн ще отримують газ трубопроводом «Турецький потік» або ж зріджений газ, проте частка цих поставок регулярно скорочується. Російський газ заміщується паливом зі США, Катару, Норвегії, Азербайджану та інших країн. Сполучені Штати наполягають на відмові ЄС від імпорту російського газу, називаючи це однією з умов можливого посилення американських санкцій проти Росії.



