У Франції вихідців з Чечні визнали винними у загибелі курда

Суд присяжних французького міста Ліон засудив чотирьох вихідців з Чечні до позбавлення волі терміном від одного до семи років. Їх визнали винними в загибелі 45-річного чоловіка курдського походження в 2017 році.

Інцидент стався в квітні 2017 року у комуні Сен-Прі. Камери відеоспостереження зняли конфлікт між уродженцями Чечні та двома курдами з Туреччини. Один з останніх загинув після ударів колодою по голові.

Як пояснювали свій вчинок підсудні, вони діяли з міркувань самооборони, оскільки потерпілі раніше нападали на них.

Сторона звинувачення наполягала на тюремному ув’язненні на термін щонайменше 15 років для кожного, вказуючи, що кожен з обвинувачених «в рівній мірі брав участь у злочині». Однак присяжні вирішили інакше. В результаті один з підсудних відправлений до в’язниці на сім років за нанесення «смертельних ударів», троє інших отримали по року в’язниці за «незаконне насильство». Суд також заборонив кожному носити зброю протягом п’яти років.

Засудженим уродженцям Чечні від 30 до 37 років. Вони прибули до Франції з 2009 по 2012 роки, в політичному притулку їм відмовили.