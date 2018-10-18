Путіну потрібний «кремлівський гауляйтер» в Україні – Геращенко

Президент Росії Володимир Путін готується до серйозного втручання у вибори 2019 року, а посаду президента України він бачить «кріслом кремлівського гауляйтера», вважає перший заступник голови Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

«Путін відверто заявив, що його головний ворог і опонент – Порошенко. І що домовлятися він буде вже з новою українською владою. Домовлятися про що? Про здачу Криму і Донбасу, про повернення в орбіту «русского мира», бо ж Порошенко ніколи на це не піде? Путін покладе всі сили, кине всіх своїх лобістів, всіх корисних ідіотів, ряджених в вишиванки, аби змінити ненависного йому Порошенка, який відірвав Україну від путінсько-гундяєвського скрєпостану», – написала Геращенко у Facebook.

Президент Росії Володимир Путін 18 жовтня на засіданні міжнародного дискусійного клубу «Валдай» заявив, що хоче дочекатися результатів виборів в Україні і спробувати налагодити стосунки з новим керівництвом країни. «Треба дочекатися, поки закінчиться внутрішньополітичний цикл, і я дуже розраховую, що вдасться з новим керівництвом країни вибудовувати хоч якісь відносини і про щось домовлятися», – сказав Путін.

Також російський лідер розкритикував політику чинної української влади. «Вони торгують русофобією та антиросійськими настроями. Більше товару не залишилося. За це їм все прощають», – вважає Путін.