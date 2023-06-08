Затримано директора столичного «Гідропарку» – прокуратура

В Офісі генпрокурора повідомили, що через одержання неправомірної вигоди затримали директора комунального закладу парк культури та відпочинку «Гідропарк» у Києві.

«За даними слідства, директор комунального закладу, який підпорядковується Департаменту культури КМДА, вимагав від представника приватного товариства надати йому хабар за надання дозволу на розміщення у парку дитячих каруселей. У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу посадовцю 30 тис грн за договором. У подальшому підприємець мав сплачувати особисто керівництву парку ще 20 тис грн щомісяця», – йдеться в повідомленні.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

З відкритих даних відомо, що керівником «Гідропарку» є Олександр Осадчук. Чи визнає він свою провину, не повідомляється.

«Гідропарк» розташований на лівому березі у Києві, займає площу 365 га.