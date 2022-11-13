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МЗС: немає даних про постраждалих українців внаслідок вибуху в Стамбулі

13 листопаді на популярному пішохідному проспекті Істікляль у Стамбулі стався вибух. За даними турецьких ЗМІ, поранені 11 людей.

Інформації про постраждалих українців внаслідок вибуху в Стамбулі немає, повідомляють у у Міністерстві закордонних справ України.

«Дмитро Кулеба терміново доручив Генеральному консульству України в Стамбулі тримати на особливому контролі ситуацію у зв‘язку із вибухами на вулиці Істікляль. Інформація про постраждалих українців наразі відсутня», – написав речник МЗС Олег Ніколенко у твіттері.

13 листопаді на популярному пішохідному проспекті Істікляль у Стамбулі стався вибух. За даними турецьких ЗМІ, поранені 11 людей.

Істікляль – це велелюдна вулиця, популярна серед туристів і місцевих жителів, на якій розташовані магазини та ресторани.

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