890 військових, 16 БПЛА, 5 крилатих ракет – Генштаб про втрати Росії за добу

Росія за добу втратила у війні проти України ще 890 своїх військових, повідомив вранці 10 червня Генеральний штаб ЗСУ. Загалом від початку вторгнення російські втрати сягнули близько 214 660 осіб, йдеться в повідомленні.

Серед інших втрат, за даними Генштабу ЗСУ, є такі:

танки ‒ 3909 (вісім – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 7607 (+7)

артилерійські системи – 3717 (+15)

РСЗВ – 600 (+1)

засоби ППО ‒ 362 (+3)

літаки – 314

гелікоптери – 299

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3263 (+16)

крилаті ракети ‒ 1176 (+5)

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 6428 (+18)

спеціальна техніка ‒ 507 (+5).

Напередодні журналісти російської служби Бі-Бі-Сі і видання «Медіазона» на підставі дослідження відкритих джерел встановили імена 25 218 російських військових, убитих на війні в Україні. Самі дослідники вказують, що реальна кількість втрат «безперечно вища, ніж встановлені нами цифри».

Вони вважають, що втрати російської сторони могли перевищити 50 тисяч осіб. «Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто вибув через поранення чи смерть, можуть становити щонайменше 225 тисяч осіб», – додали ЗМІ.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.