890 військових, 16 БПЛА, 5 крилатих ракет – Генштаб про втрати Росії за добу

Росія за добу втратила у війні проти України ще 890 своїх військових, повідомив вранці 10 червня Генеральний штаб ЗСУ. Загалом від початку вторгнення російські втрати сягнули близько 214 660 осіб, йдеться в повідомленні.
Серед інших втрат, за даними Генштабу ЗСУ, є такі:
- танки ‒ 3909 (вісім – за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 7607 (+7)
- артилерійські системи – 3717 (+15)
- РСЗВ – 600 (+1)
- засоби ППО ‒ 362 (+3)
- літаки – 314
- гелікоптери – 299
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3263 (+16)
- крилаті ракети ‒ 1176 (+5)
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільна техніка й автоцистерни – 6428 (+18)
- спеціальна техніка ‒ 507 (+5).
Напередодні журналісти російської служби Бі-Бі-Сі і видання «Медіазона» на підставі дослідження відкритих джерел встановили імена 25 218 російських військових, убитих на війні в Україні. Самі дослідники вказують, що реальна кількість втрат «безперечно вища, ніж встановлені нами цифри».
Вони вважають, що втрати російської сторони могли перевищити 50 тисяч осіб. «Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто вибув через поранення чи смерть, можуть становити щонайменше 225 тисяч осіб», – додали ЗМІ.
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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