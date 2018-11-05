Голова РДА у Львівській області заарештований за підозрою в отриманні хабара – прокуратура

Голова Радехівської районної держадміністрації Львівської області заарештований на два місяці з альтернативою застави в розмірі 140 960 гривень, повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook.

За даними правоохоронців, голова РДА вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі тисячі доларів за підписання договору про продовження строку дії оренди земельної ділянки одному із місцевих товариств.

Посадовцю оголосили підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (вимагання й одержання неправомірної вигоди особою, яка займає відповідальне становище).

У прокуратурі заявили, що голову районної держадміністрації затримали 2 листопада.

Голова РДА наразі не коментував підозру.