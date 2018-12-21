Президент Угорщини підписав закон, який викликав протести в країні

Президент Угорщини Янош Адер 20 грудня підписав закон про зміни до трудового законодавства, які передбачаються збільшення максимальної кількості понаднормових годин на рік 3 250 до 400. Про це повідомляє сайт президента.

«Я вивчив поправки до трудового законодавства, його пункти не суперечать конституції», – заявив Адер.

Він стверджує, що ці зміни аналогічні до трудового законодавства ЄС.

Протести в Угорщині спалахнули після ухвалення нового трудового законодавства, що, по суті, дозволяє повернути шестиденний робочий тиждень.

Протестувальники також вимагають від уряду зробити більше для боротьби з корупцією, створити незалежну судову владу і захищати незалежні ЗМІ.

Учасники акцій заявляють, що не припинять протестувати доти, поки до їхніх вимог не прислухаються.

Уряд захищає ухвалене трудове законодавство, кажучи, що воно послабить дефіцит працівників.

Соратники Орбана засудили протести і заявили, що вони фінансуються угорсько-американським фінансистом Джорджем Соросом, який є частою мішенню для критики з боку прем’єра Угорщини.