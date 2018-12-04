ІААФ оголосить рішення про статус Російської федерації легкої атлетики

Російська федерація легкої атлетики 4 грудня дізнається, чи скасовує Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (ІААФ) заборону, накладену у 2015 році через вживання допінгу російськими спортсменами.

Рада ІААФ проголосує щодо статусу Росії після того, як заслухає доповідь та рекомендації робочої групи, яка контролює виконання росіянами умов для відновлення повноцінного членства.

Прес-конференція, на якій буде оголошене рішення, запланована на 15:00 за Києвом.

Керівник робочої групи ІААФ щодо Росії Руне Андерсен заявив у липні, що російська федерація досягла значного, але неповного прогресу у виконанні вимог про відновлення.

У листопаді 2015 року, після того, як Всесвітня антидопінгова агенція (ВАДА) повідомило, що вживання допінгу в Росії було системним і фінансувалося державою, ІААФ позбавило Російську федерацію легкої атлетики її повноважень.

У вересні ВАДА повідомила про відновлення довіри до Росії, обумовивши це визнанням Москвою результатів доповіді та наданням з боку Росії доступу до збережених зразків із лабораторії Російської антидопінгової агенції в російській столиці. ВАДА попередила, що неможливість доступу до всіх даних московської лабораторії до кінця 2018 року може призвести до ще одного призупинення статусу Росії.