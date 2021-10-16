У флоті США спростували заяву Росії про інцидент у Японському морі

Тихоокеанський флот США напередодні назвав «помилковою» заяву міністерства оборони Росії про інцидент в Японському морі, під час якого російський і американський корабель перебували на відстані 60 метрів один від одного.

Міністерство оборони Росії заявило 15 жовтня, що російське судно «Адмірал Трібуц» підійшло до есмінця USS Chafee після того, як американське судно проігнорувало попередження залишити територію, яка була оголошена забороненою через навчання з артилерійськими стрільбами. Після «спроби перетнути російський морський кордон» американський есмінець змінив курс і вийшов із забороненого району в той момент, коли два судна були лише на відстані 60 метрів одне від одного, повідомило російське міністерство. Москва заявила, що викликала військового аташе США на знак протесту проти «непрофесійних дій» екіпажу есмінця.

За кілька годин американське командування заявило, що Росія надала неправдиву інформацію про інцидент. За їхніми даними, російський корабель наблизився до американського в той час, як на USS Chafee готувалися до проведення «повітряних операцій». «Взаємодія було безпечною та професійною», – мовиться у заяві.

Американські військові наголошують, що повідомлення російської сторони про проведення артилерійських стрільб і закриття акваторії для судноплавства і польотів було оприлюднене вже після цього епізоду. У заяві підкреслюється, що американський есмінець перебував у нейтральних водах. Зазначається також, що США продовжуватимуть польоти, а їхні кораблі і надалі курсуватимуть та проводитимуть операції там, де це дозволено міжнародними законами.