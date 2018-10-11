Іран викликав німецького посла через екстрадицію свого дипломата

Іран викликав німецького посла в Тегерані 10 жовтня на знак протесту проти екстрадиції одного зі своїх дипломатів до Бельгії, де його обвинувачують в участі у плануванні вибуху.

Як повідомив речник Міністерства закордонних справ Ірану Бахрам Касемі, голова європейського відділення МЗС у розмові з німецьким послом закликав негайно звільнити іранського дипломата. Крім того, іранська сторона заявляє, що арешт і екстрадиція дипломата «була спровокована змовою ворогів Ірану», які намагаються зашкодити відносинам Тегерана з європейськими державами. Але доказів цього в МЗС Ірану не надали.

Напередодні іранського дипломата, підозрюваного в тому, що він брав участь у плануванні вибуху на зустрічі іранських опозиційних груп у Франції, екстрадували з Німеччини до Бельгії.

Франція минулого тижня оголосила, що заморозила активи Асаді на півроку.

Дипломата підозрюють у тому, що він передав півкілограмовий вибуховий пристрій парі, яка живе в Бельгії і планувала використати його для теракту.

1 жовтня Вищий регіональний суд баварського Бамберга підтвердив рішення про екстрадицію затриманого за ордером ЄС Асадолли Асаді, який працював у Відні.

Асаді затримали 1 липня поблизу німецького міста Ашаффенбурґ.

Тегеран відкинув звинувачення у причетності до планованого нападу.

Крім Асаді, бельгійська поліція затримала ще двох іранців за підозрою в плануванні нападу, повідомивши, що в їхньому автомобілі знайшли потужну вибухівку.

Напад мали здійснити на зборах Національної ради опору Ірану в передмісті Парижа 30 червня. Захід відвідали 25 тисяч іранців, опозиційно налаштованих до уряду в Тегерані.