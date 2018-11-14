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14 Листопад 2018, Київ 14:39
Новини | Міжнародні

Ірак просить США погодити торгівлю з Іраном без накладення санкцій

Видобуток нафти в Ірані

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Уряд Іраку досяг із Іраном домовленостей про постачання продовольства в обмін на іранські енергоресурси і просить США продовжити період, упродовж якого на Багдад не накладатимуться санкції через таку торгівлю. Про це 14 листопада повідомляє агенція Reuters із посиланням на двох неназваних іракських урядовців.

Вони вказують, що Іракові потрібно більше часу, щоб знайти альтернативні джерела постачанню іранського газу для своїх електростанцій та уникнути «реальної кризи в енергетиці».

Сполучені Штати 5 листопада запровадили нові санкції проти енергетичного сектору Ірану. Але кільком країнам Вашингтон надав можливість на певний період продовжувати імпорт іранських енергоресурсів, щоб уникнути труднощів. Для Іраку цей період становить 45 днів.

Американські чиновники заявили, що це рішення дасть Іраку час, щоб «зробити кроки до енергетичної незалежності». Проте один із іракських урядовців заявив Reuters, що цього терміну «взагалі недостатньо для Іраку, щоб знайти альтернативне джерело».

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