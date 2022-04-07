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Жертвами теракту в Тель-Авіві стали двоє людей

Ізраїльські поліцейські працюють на місці одного з попередніх нападів, фото ілюстративне, березень 2022 року

Увечері 7 квітня в центрі ізраїльського міста Тель-Авів невідомі особи стали стріляти по мирних громадянах. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, йдеться про стрілянину в кількох місцях, за неперевіреними даними, нападників могло бути кілька.

Загинули щонайменше дві людини. Ще чотирьох оперують у лікарні, куди доставляють постраждалих. Поліція переслідує нападників.

Цивільних, які живуть на прилеглих до місця нападу вулицях, просять зачинитися в будинках, не виходити на вулицю та на балкони, не наближатися до вікон.

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