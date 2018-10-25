Укргідрометцентр: у ніч на 26 жовтня в Карпатах та на півночі Лівобережжя очікується мокрий сніг

У ніч на 26 жовтня в Карпатах та на півночі Лівобережжя очікуються дощ із мокрим снігом, повідомив Український гідрометцентр.

Синоптики прогнозують, що 26 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями, на більшій частині території країни невеликий дощ.

«Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі у західній, вдень у південній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу, вдень 4-9 градусів тепла; на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни вночі 2-7 градусів тепла, вдень 9-14 градусів», – розповіли в Укргідрометцентрі.

Раніше українські та західні синоптики прогнозували на 26 жовтня поступове припинення опадів і перехід від погоди, більш властивої циклону, до комфортнішої й теплішої.