Через російський обстріл села Леб’яже на Харківщині загинув чоловік, його дружина поранена – ОВА

Внаслідок обстрілу російськими військами села Леб’яже на Харківщині загинув чоловік, його дружина поранена, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На жаль, загинув 62-річний чоловік. Його 41-річна дружина дістала поранення і була госпіталізована. Її стан медики оцінюють як стабільний», – написав він у телеграмі.

Харків і населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.